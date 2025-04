Gran Hermano levantó la gala de nominación: quiénes fueron enviados a placa

El canal Telefe decidió levantar la gala de nominación de Gran Hermano 2024-25 de cada miércoles y ya formó una placa muy picante para el próximo domingo , de la cual no participará tan solo una participante.

Así, todos los demás fueron enviados a una nueva placa de voto positivo y se irá el menos querido por la audiencia, aunque en esta ocasión se deberá enviar el nombre del ser querido del hermanito. Por eso, los nominados son los siguientes: Ariel (Ulises), Augusto (Tato), Cecilia (Lourdes), Diva (Juan Pablo), Giovanni (Chiara), Gisela (Katia), Guille (Gabriela), Lucas (Sandra), Melina (Lucía), Pablo (Selva) y Titi (Eugenia).

Gran Hermano placa positiva familiares amigos seres queridos Así quedó conformada la nueva placa positiva de Gran Hermano. Captura Telefe

Por el momento se desconoce quiénes son los favoritos a irse el domingo 27, aunque si la corriente sigue de la mano con los participantes de Gran Hermano, la elección debería estar entre Gabriela, Katia, Lucía y Sandra. Ahora solo queda esperar hasta la definición, pero lo cierto es que parece que una nueva mujer se irá de la casa.

Inesperado: una participante quiere echar a su pareja de Gran Hermano por rumores de infidelidad

Gran Hermano 2024-25 recibió a 12 familiares y la casa entró en un colapso. Tanto es así que una participante quiere echar a su pareja del reality porque la convivencia no le está haciendo bien. Tras los rumores de infidelidad, el panelista Ceferino Reato reveló que no lo soporta más y que " no lo quiere ver".