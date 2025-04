Inesperado: una participante quiere echar a su pareja de Gran Hermano por rumores de infidelidad

La casa de Gran Hermano recibió a doce familiares y la casa entró en un colapso. Tanto es así que una participante quiere echar a su pareja del reality porque la convivencia no le está haciendo bien. Tras los rumores de infidelidad, el panelista Ceferino Reato reveló que no lo soporta más y que “no lo quiere ver”.

Sin embargo, con la presencia de Lucas y la convivencia con el resto de los jugadores, Sandra no tolera más la situación y quiere que su pareja se vaya. Si bien no lo dejó explícito, se notó en las actitudes que tuvo desde su llegada.

Además, otro de los rumores indica que la jugadora está molesta porque su marido se acercó a la prima de Katia. De hecho, la imagen de ellos juntos recorrió las redes sociales y se instaló la teoría de que se conocen de afuera.

Si el marido de Sandra es asi adentro de la casa con ella misma metida ahí, no me quiero imaginar las cosas que habrá hecho solo en estos 5 meses #GranHermano pic.twitter.com/C7rV4LbH46 — (@cuchilleroscrew) April 22, 2025

En el debate de GH, el panelista Reato analizó el contexto y sacó la conclusión: “Sandra quiere echar a su marido de la casa. Ya no lo aguanta más. El amor solamente le duró un día y ahora no lo quiere ver".

Tato y el novio de Luz tuvieron su esperado encuentro en Gran Hermano: ¿fue amistoso?

El participante uruguayo Santiago "Tato" Algorta tuvo su esperado encuentro con el novio de Luz Tito en Gran Hermano 2024-25 y el público prestó especial atención a esto luego de varias insinuaciones entre los hermanitos, ya que se considera que hay una fuerte tensión sexual entre ellos.

Luego de los 12 ingresos a Gran Hermano, uno de los que más se destacó fue el español Alberto Murcia Pérez, conocido como el "Pestañas" y por ser el novio de Luz. Durante una actividad de presentación, la pareja de la jujeña expresó: "Cuando ella entró, yo le dije que la relación era abierta pero no pública, no quería sufrir. Como ella me tuvo respeto acá, yo se lo tuve afuera. Llevo 6 meses...".

Esto generó las risas de los demás participantes, de forma que se generó un clima de afinidad y el Pestañas aprovechó para abrazarse con Tato, quien teóricamente no debería ser cercano a él por estar interesado en Tito de forma romántica. Tras esto, volvió al centro de la escena, se besó con su novia y expresó: "Ya no hay polémica, no hay nada en esta casa".