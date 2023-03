Gran Hermano: la madre de Julieta podría ir a la Justicia por el rol de Marcelo Corazza

“Nosotros estamos hablando con la producción. Nos aseguran que este individuo no tuvo nunca acceso a la casa. Por supuesto es lo que la producción dice y nosotros vamos a tomar medidas y recaudos, en caso de que así sea”, explicó Patricia vía historias de Instagram luego de la reunión.

Y agregó: “Lo que vamos a hacer es esperar, averiguar. Nosotros ya estamos charlando con un abogado para que nos asesore. No vamos a hacer que esto opaque la felicidad de saber que Juli está donde quiere estar y que lo logró”. De hacerse oficial esa versión, la familia de la modelo iría a la Justicia.

La declaración de Marcelo Corazza en la causa que lo imputan por presunta corrupción de menores

El productor televisivo Marcelo Corazza declaró el martes en Tribunales ante el fiscal y el juez de la causa donde se investiga una presunta corrupción de menores. Si bien no aceptó responder preguntas, aseguró estar "pasando el pero momento de su vida" y que "no tengo nada que ver con esto".

El exganador de Gran Hermano fue el primero de los cuatro imputados en ser indagado por el juez en lo Criminal y Correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones, en los tribunales de la calle Lavalle 1170, tras lo cual permanecerá detenido acusado de los delitos de "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores".

Entre los detalles que se dieron a conocer en las últimas horas, Corazza sostiene que "mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder bien la causa". Y agregó que "tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuche. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".