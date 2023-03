Explotación infantil: escalofriantes chats entre integrantes la red que involucra a Marcelo Corazza

Según los investigadores, el grupo, al mando de Angelotti, utilizaba una casa en Oberá para llevarlos a vivir con él. Además, tenía como fachada un local llamado "Pizzería Porteña", donde se secuestró material pornográfico y varias pruebas que servirán para la causa.

En esa ciudad misionera, de donde es oriundo, el hombre captaba a jóvenes y niños de la provincia para llevarlos a vivir con él a un domicilio de un familiar en General Rodríguez.

Las aberrantes conversaciones entre los acusados de integrar la red de explotación infantil

En la causa que investiga el juez Sánchez Sarmiento se incluyeron conversaciones entre Angelotti, Charpenet y Mermet, que dan cuenta de las actividades de la banda y donde se jactan de tener relaciones con menores de edad, lo que comparaban con "comer carne de ternera".

"Mañana cumple '16' viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: 'Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney'. Y me dijo: 'Bueno dale, dale, sí de una jaja...'", había dicho Angelotti, quien también respondió a una acusación por sus actividades de parte un conocido con una oscura réplica: "Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad".

En otro tramo, Mermet le pregunta a Charpenet sobre estar con un menor de edad. "¿Eso es como comer carne de ternera más o menos, no?", inquiere. "Es como comer caviar", le responden.

"Con la mano, con la cucharita lo cortás ¿no?", insiste Mermet. "El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo", le responde Charpenet. "A vos no te gusta la merca vieja, me parece bien", concluye el imputado.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

El relato de la chica o chico.

Lesiones físicas en zona genital.

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

Juegos sexuales inapropiados.

Retraimiento.

Problemas con el control de esfínteres.

Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.