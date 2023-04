Gran Hermano: fulminaron a Maxi y Juliana por una escatológica burla contra Julieta

Durante un vivo de Instagram, Maxi interpretó a un personaje llamado "Lisa" con una peluca negra, quién hizo chistes y referencias sobre una situación en particular que involucra a Julieta Poggio. “Alguien hace caca en una silla”, expresó Maxi a lo que Juliana contestó: “¿Cómo que alguien hace caca en la silla?”

.

https://twitter.com/nom0leste/status/1641788318785339392 Maxi eligió ser un pelotudo, burlarse de julieta cuando sabe que la está pasando mal, nefasto.pic.twitter.com/p3mdQSUFxe — feli (@nom0leste) March 31, 2023

La pareja hace referencia a un momento incómodo que sufrió Julieta Poggio, que fue viralizado en redes sociales y comenzó a circular un rumor sobre la supuesta culpabilidad de Julieta Poggio y mucha gente se sumó, dejando mal parada a la más joven de la casa de Gran Hermano. Por eso, surgieron una cantidad de memes sin precedentes.

La secuencia del vivo termina con Maxi explicando la situación: “A mí me ha pasado con una bikini súper finita, y me vino así, un retorcijón, como un ‘uh’, y salió. Salió y la silla se manchó. ¡Y no pasa nada! Le puede pasar a cualquiera”.

Ante estos chistes y comentarios, varios seguidores del ciclo salieron a comentar y criticar a la pareja, por acusar a Julieta de ser la culpable del accidente ocurrido dentro de la casa.

Gran Hermano: Juliana Díaz reveló el secreto para quedar en el casting y entrar a la casa

A días de que termine Gran Hermano 2022 consagrando a Marcos Ginocchio como ganador, se abrió la convocatoria para participar de la edición de este año. Juliana Díaz, una de las participantes de la edición del año pasado, contó su secreto para pasar el casting y ser elegida para entrar a la casa.

Juliana, probablemente, sea una de las participantes más recordadas por haber sido expulsada por el propio Gran Hermano por haberse pasado contando información del afuera. Sin embargo, recuerda que alcanzó uno de sus objetivos. Como quería con tanta fuerza entrar a la casa, durante sus castings apeló a una estrategia muy original.

“Cuando iba a castings pensaba que era un momento único, donde tenía que demostrarme tal cual era, no paré de hablar ni un minuto. Sentía que eran esos minutos o esos 30 segundos de fama y un oportunidad que me estaba dando la vida. Entonces quería demostrar lo mejor de mí. No mientan, sean totalmente sinceros con lo que cuentan”, relató.

La oriunda de Santa Fe, aunque no llegó a instancias definitorias, también fue una de las hermanitas que dio más tema de charla adentro de la casa dado que fue una de las pocas que logró hacer pareja. Se enamoró de Maxi Giudici, el cordobés, y después de que iniciaran una convivencia, ambos anunciaron que se irán de viaje por el mundo.