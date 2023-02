Live Blog Post

Un video muestra que a Romina le pidieron que salvara a Julieta

Como era de esperarse por una cuestión de afinidad, su duda era si salvar a la oriunda de Moreno o de Devoto. Como Julieta no la salvó la última vez, tenía previsto quitar de la placa a Daniela. Fue al confesionario y habló con “Gran Primo”, el locutor suplente de GH y él le indicó qué es lo que debía hacer.

https://twitter.com/adrianabravist6/status/1626425727414415361 Gran Primo,el suplente de Gran Hermano le dijo a Romina que cayó muy mal en la gente la fulminante a Camila.Q en una semana todo cambia.Y q corría riesgo Julieta de irse.Romina iba a salvar a Daniela q la ve más débil pero esa charla cambia su salvación.Moraleja:Julieta ACOMODADA pic.twitter.com/mCbIo0CIHJ — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 17, 2023

“Estaba por salvar a Dani, pero cuando Gran Hermano me dijo…” y se tapó el micrófono, fue ahí cuando la bailarina le dijo: “Lo que ya me dijiste, no lo repitamos”. La exdiputada expresó que le pidieron que deje pasar una semana con Julieta porque “se enfría todo”, en referencia al enojo de la gente por la fulminante mal utilizada. Enterate de todo lo que ocurrió.