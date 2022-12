Gran Hermano 2022: Nadia Epstein criticó a Marcos y elogió a Coti por su accionar en la casa

En diálogo con Radio Ciudad AM 1110, Nadia Epstein señaló la actitud de Marcos: "Nadie en la vida normal no opina de nada, no se confronta con nadie, no expresa nada. A los tibios los vomita Dios. Creo que no es real eso que muestra, creo que él tiene una personalidad muy templante y eso lo ayuda a no tener problemas con nadie en la casa y escapar de la placa. No es un juego que a mí me guste ver, ni que me parezca que tenga méritos".