Gran Hermano 2022: Marcos estalló contra Julieta y la mandó al frente

Fue entonces cuando Julieta le explicó: “¿Qué pata? Yo no dejé mis medias. ¿Las que están ahí? Esas no son mías”. Luego se corta el video, pero se puede notar que pertenecen a Nacho, él mismo dijo que desde que ingresó a la casa no las había lavado porque luego las pierde.

Pero como no era la primera vez que acusan a la modelo, el video viralizado en redes la acusaba. Hace algunas semanas se pudo ver un clip de Nacho preguntando si, luego de la prueba semanal, Julieta se había bañado. Como le dijeron que no opinó que era “terrible”. “Tiene que bañarse, ¡no puede ser tan sucia!”.

Gran Hermano 2022: Julieta tiró la bomba y decidió no salvar a Romina

Julieta Poggio es la líder de la semana en Gran Hermano 2022 y este jueves tomaba la decisión sobre a qué integrante de la casa rescatar de la placa de nominación.

Las especulaciones decían que salvaría a su amiga, Romina Uhrig. Sin embargo, la influencer sorprendió a todos, dentro y fuera de la casa, al dejar que continúe en placa.

"No me basé en afinidad sino en juego... La primera persona que va en placa es una persona que quiero muchísimo y sé que lo necesita", comenzó diciendo. Y agregó: "Necesita este empujoncito de la gente y estoy segura de que lo va a tener por lo hermosa persona que es... y es Romi".