Gran Hermano 2022: la revelación de Nacho sobre "los feos olores" en la casa

El participante "Nacho" Castañares es el protagonista de una insólita situación dentro de la casa de Gran Hermano 2022, donde reveló que no lava sus medias desde hace varios meses . Esto generaba un olor muy desagradable para sus compañeros, según aseguró la propia Lucila "la Tora" Villar.

Mientras Nacho se encontraba con la Tora separando su ropa para poner a lavar , ella descubrió cómo se encontraban estas prendas y le exclamó: " ¡No podes tener medias así! ". Ante esta frase de su novia, el participante le contestó con una exageración que luego desmintió. "Desde que llegué no las lavo", remarcó.

Por eso, Lucila en conjunto con Alfa le dijeron: "¡Sos un hijo de puta, boludo!". Desde el lado de Alfa, quien estaba encargado de realizar el lavado de la ropa, le realizó una fuerte aclaración. "Yo no voy a poner a lavar eso con mis cosas", aseguró de una forma molesta con Nacho.

Para justificarse, uno de los dos integrantes más queridos de Gran Hermano 2022 resaltó: "La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas". Ante esto, fue la Tora quien develó que otro de los participantes se había dado cuenta. "Por eso siempre dice Dani que tenes olor a pata", expresó entre risas.

Luego de que Walter se lleve la ropa para lavar, Nacho realizó un extenso descargo: "La primera semana llegué, como un iluso metí todas las medias a lavar, a los tres días fui a buscar al lugar donde está la ropa limpia y me quedé sin nada. Tenía cuatro pares y fui rescatando las que reconocía más las que no había puesto a lavar".

Pero no solo se quedó allí, sino que la historia continuó. "Recuperé un montón más las que se fueron quedando. En un momento dije 'voy a poner a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene'. ¿Qué pasó? Me las robaron. Me las robó Ariel. Nunca más", concluyó Nacho sobre el olor de sus medias.