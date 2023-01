Gran Hermano 2022: la estrategia de La Tora para detonar la casa y cambiar el juego

“Voy a jugar con las personas que no jugaron muy bien conmigo pero sin dejar de lado la parte de la convivencia. Tipo compañía, convivencia, buena onda pero, como me hicieron a mí, por atrás (los mando) a placa", aseguró la oriunda de Berazategui en el confesionario.

La confesión del abuso de La Tora de Gran Hermano 2022 Lucila confirmó lo que se pensaba sobre un abuso que sufrió de chica. Redes Sociales

Luego, reveló más detalles de su estrategia: "Me gustaría sacar a Alexis y Thiago. A Thiago no le creo más nada, aparte es lo que la gente quiere y estoy para eso. Conejo es el titiritero que maneja todo, maneja todas las estrategias y no queda en placa. También voy por Coti, pero no la voy a dejar sola en la casa".

Gran Hermano 2022: la participante que amenazó con abandonar la casa "sin valija"

Gran Hermano 2022 ya entró de lleno en su tercer mes y los ánimos de quienes están desde el principio del programa, aunque firmes y decididos a ganar el certamen, pueden tambalear cuando se trata de los afectos, al punto de que una participante amenazó con abandonar la casa "sin valija" en caso de que se lo pida alguien muy cercano.

En lo que va del reality, Romina viene desenvolviéndose muy bien en cuanto al vínculo con los otros participantes, su estrategia y el favor del público, ya que su historia de vida conmovió a mucha gente. Sin embargo, lo que más la aqueja está afuera de la casa: extraña mucho a sus tres hijas y esto puede ser determinante para su permanencia en el programa.

Pasar las fiestas de fin de año lejos de su familia es un golpe duro para Romina y ver el video con los saludos de las nenas la dejó evidentemente conmocionada.

Romina Uhrig Gran Hermano 2022

Mientras tanto, los participantes especularon con lo que deparará 2023 para ellos. La exdiputada dialogó con Maxi sobre uno de los anuncios que hizo Santiago del Moro semanas atrás, sobre la posibilidad de que los jugadores que están desde el comienzo de la temporada podrían ganar otro premio, además de los $15 millones y una casa.

El cordobés, quien finalmente decidió quedarse en el programa luego de haber querido irse por la salida de su novia Juliana, supuso que se trataría de un premio material. "Para mí, es algo tangible", sostuvo.

A pesar de eso, Romina puso en duda su continuidad en el certamen en caso de que el premio consistiera en una visita familiar. "Ponele que hagan entrar a mis nenas, voy a estar sufriendo porque no voy a querer que se vayan", comentó sobre un hipotético encuentro con sus hijas.

Además, poniendo en orden sus prioridades, la exdiputada amenazó con dejar Gran Hermano si una de las niñas se lo pide. "Ponele que alguna se ponga a llorar, me voy de una, ya preparame todo, me voy sin valija y no me para nadie, chau", planteó.