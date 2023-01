Gran Hermano 2022: el video que confirma el acercamiento entre Marcos y Julieta

La casa de Gran Hermano tuvo su primera pareja a los tres días del comienzo del reality. Luego se fueron formando otros vínculos, pero hay uno en particular que nunca se desarrolló a pesar de la insistencia del público: la de Marcos y Julieta. Sin embargo, en las últimas horas hubo un fuerte acercamiento.

Gran Hermano 2022: el comentario machista de Thiago a Daniela que no sancionó la producción

https://twitter.com/itslautrolo/status/1614094101053599745 MARCOS ALZANDO A JULIETA AAAAAA ESTO ES SEXO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/3CNQ0zApEO — lautaro (@itslautrolo) January 14, 2023

Consideraron que era un acercamiento histórico, pero no fue lo único, ya que durante una gran parte de la noche estuvieron sentados en el sillón conversando y repartiéndose miradas. Las cámaras no hicieron foco en ellos dos, por lo que no se pudo distinguir de qué hablaban.

https://twitter.com/juandavidrrz/status/1614107513108025345 La toma de marcos con julieta y alfa con camila, en efecto es romance y amor en su máximo esplendor, es cine#gh22 #GH2023 #GH23 #Gh2022 #GranHermano



pic.twitter.com/miLaUJrv4m — Juan David Rojas (@juandavidrrz) January 14, 2023

La onda entre los dos se va consolidando, pero como Julieta tiene novio afuera, ninguno de los dos asegura una intención de romance.

Escándalo en Gran Hermano 2022: una reconocida famosa quiere hacerle juicio a un participante

Uno de los participantes que no descansa de los problemas dentro y fuera de la casa de Gran Hermano es Alfa. En las últimas horas, hizo un comentario un tanto respecto a una famosa de la televisión argentina y esta se lo tomó de mala manera. “Le voy a hacer un juicio para sacarle plata”, expresó.

“A Alfa le voy a hacer juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida”, expresó luego de haber visto el video en el que contó a sus compañeros la particular situación que vivió mientras dormía.

Ante esto, decidió bajarle el tono al comentario, pero con cierta molestia real por lo que había visto: “Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”.