Gran Hermano 2022: el duro golpe que podría desestabilizar a Romina a días de la final.

Para la exdiputada es Caramelo y para Marcos es Mora. Eso tenían previsto porque ellos fueron quienes lo adoptaron desde un principio. Nacho y Julieta juegan, pero no es de su gran agrado estar pegados como sucede con los otros dos finalistas del certamen.

En redes sociales hablaron sobre el trato que tuvieron con los animales, de hecho, uno de ellos se cayó a la pileta sin querer y el padre de Nacho Rodo, le pegó en distintas ocasiones. Otros consideran que Romina es un poco bruta para los pequeños que son los participantes.

“Romina o quien sea, ¿tiene posibilidades de tenerlo? ¿Dónde va a vivir? ¿Vas a darle el tiempo que necesita? Y toda una serie de preguntas que vamos a ella como al que sea que quiera adoptar, para darnos cuenta si realmente esta persona está capacitada o tiene posibilidades de responder a la tenencia”, inició el veterinario de la casa en un stream oficial de GH.

Luego la defendió, pero aclaró: “Lo que les dejamos en claro es que les dejen hacer una vida libre, que no estén todo el día a upa, porque van a reaccionar y les va a molestar. Los perros son iguales y hay que respetarlos, y el respeto implica darles su lugar de animal, cosa que no sucede en muchas familias”.

Por último, Romina quiere traicionar a Marcos y también llevarse a Mora con la excusa de “no separarlos”. Pero el veterinario también lo habló: : “Para mí es indistinto. No tienen por qué vivir juntos, creo que a cada uno le haría bien tener su familia. (...) No me parece que sea una condición decir que tienen que irse juntos”.

Gran Hermano 2022: las apuestas adelantan quién será expulsado este domingo

A pesar de que todos esperaban una final de cuatro participantes en Gran Hermano 2022, la producción sorprendió y puso solo a tres. De esta manera, un participante será eliminado este fin de semana. Las apuestas online adelantaron quiénes son los favoritos y quiénes tienen más chances de quedar a fuera.

Apuestas Redes sociales

Solo faltan dos semanas para el cierre final del programa y quienes quedaron en placa son Romina, Nacho y Julieta. Esto indica que uno de ellos puede quedar afuera a poquitos días del último. Esto podría generar frustración, pero quienes queden dentro de la casa lo harán por decisión de la gente.

Esta semana, la página de BPlay indica que pagan 1,15 por Romina, 1,90 por Nacho y 5,00 por Julieta. Lo curioso es que la participante tuvo mucho hate, lo que también podría como un peligro para quedar afuera. Pero parece que no recolectó muchos votos en contra.