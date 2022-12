Georgina Rodríguez sorprendió a Cristiano Ronaldo con un lujoso regalo

Se trata de un lujoso Rolls Royce Down con un costo de 330 mil dólares . Se trata de un vehículo más para sumar a su colección de coches valuada en 20 millones de euros.

La modelo semanas atrás defendió a su marido de las críticas tras la eliminación de Portugal del Mundial y arremetió contra el entrenador de la Selección con una foto del jugador y un extenso descargo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde”, publicó la joven.

Luego agregó que: "No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no la merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", concluyó.

Respecto del futuro profesional de “CR7” es una incógnita luego rescindir su contrato con el Manchester United. El mismo estaría en Arabia Saudita, pero todavía no hay nada confirmado.