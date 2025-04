Fuerte descargo de la Negra Vernaci tras la denuncia de Viviana Canosa: "Acá hay alguien que se está escondiendo"

“Lo judicial lo va a hacer mi abogado, yo no tengo acceso a las causas. No llamo gente, no sé quiénes son, pero que evidentemente hay una runfla, no tengo dudas. Es un tema tan doloroso, tan importante y es muy bueno que se haya puesto en carpeta lo que es la trata, la pedofilia, pero que alguien está embarrando la cancha para que no lleguen a ellos, es evidente”, sumó.

También apuntó contra el periodismo y consideró que, por estar en el tema, comenten errores: “Dejen de hablar en potencial, tengan huevos y hablen en el presente. Digan ‘hizo’. Desde la causa, medios, periodismo, lo único que hace es cuidarles el culo a ustedes y dejarnos como delincuentes a nosotros”.

Negra Vernaci

Además, salió a hablar con los medios y en rueda de prensa desarrolló su defensa: “De lo que a mí se me acusa, no conozco ni los lugares. Jamás fui a kilómetro cero, ni siquiera tiene una base sólida, coherente, alquilar quintas y eso me sucede a mí, me imagino a los demás. Para mi es una operación mediática, todo el tiempo estamos enfrentándonos a realidades que no son realidades. Estamos en un mundo irreal”.

“Tengo que salir a decir que esto no es lógico ni normal. Debería haber castigo a eso. Yo voy a iniciar acciones legales contra todo aquel que haya dicho algo que no es correcto”, agregó.

Por último, en comunicación con Juan Amorín en C5N manifestó: “No hay manera de limpiarlo y el daño está hecho. Una injuria sexual es algo de lo que no te limpias. Ojalá que, a partir de esto, tenga una ley que nos proteja. En las redes cualquiera puede decir cualquier cosa. Empezaron con ensobrado y termina con pedófilo”.