Flor Vigna fue estafada por un reality internacional en Perú.

La cantante atraviesa una gran desilusión luego de participar del programa Mundos Opuestos porque no resultó como esperaba. “Me voy a encerrar en Lima con un montón de artistas”, había adelantado, pero se volvió a los tres días.

L a cantante aceptó la propuesta de instalarse en el país vecino para el programa Mundos Opuestos y se volvió al tercer día de grabación porque querían obligarla a hacer algo que no pensaba: armar conflicto o besar a alguien para generar problemas.

Flor Vigna redes sociales

Lo cierto es que ella adelantó su participación ahí y lo vendió diferente: “Me voy a encerrar en Lima con un montón de artistas de todo el mundo. Se llama Mundos Opuestos por los juegos: el que pierde se va al pasado y el que gana se va al futuro”.

Ante lo sucedido, Laura Ubfal contó en LAM que “está escondida en Argentina, angustiada, porque ella vendía esto como un gran paso internacional”. La artista aún no habló, pero se dio a conocer que renunció.

Sabrina Rojas volvió a apuntar contra Flor Vigna y reveló qué piensa: "Me parece muy..."

Sabrina Rojas elogió el espíritu emprendedor de Flor Vigna, después de la pelea mediática con la cantante por su relación con el exmarido de la conductora de TV, Luciano Castro: "La admiro", opinó.

La actriz habló sobre el espíritu emprendedor de la bailarina para sus canciones: “No es la música que yo consumo, pero sí, me parece muy capa ella como emprendedora, de verdad, yo la admiro mucho”.

Rojas aseguró en Bondi Live que no escuchó el nuevo tema de Vigna que se llama Roba maridos, supuestamente como respuesta a Griselda Siciliani, que mantiene una relación con su expareja: “Yo pensé que habías aportado”, le dijeron en el streaming y ella contestó: “No, yo ahí no me meto, ya hablé, ya redondeé, ya sané. Ya todo por lo que pasa Flor yo ya pasé”.