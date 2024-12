La China Suárez celebró la Navidad y apuntó contra Colapinto e Icardi: "No faltaba ni sobraba nadie..."

De esta manera, sus seguidores rápidamente lo vincularon con un palazo para Franco Colapinto y Mauro Icardi, con quienes compartió distintos momentos románticos en las últimas semanas. El problema es que ninguno de los dos la "aceptó" de forma pública, por lo que ambos serían amores no correspondidos del lado de ellos.

Embed - LA CHINA on Instagram: "Mi navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir."