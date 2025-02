Festival Temporada Alta en Timbre 4: la celebración del teatro en el verano

En los pimeros días del festival se pudo ver Lo que nos queda por contar, con idea y dirección de Fernando Rubio, el recital de poesía Chin, chin, mon amour y el espectáculo argentino-francés Nana canta Piaf . Para este sábado está programado el español Alone together, con autoría, concepto y ejecución de Joana Brabo y para el domingo, Las palabras de los otros, también de España, dirigido por Laia Alberch con dramaturgia e interpretación de Roger Torns. El lunes, estará Precoz y la programación continúa toda la semana con No sabemos nada del campo (España); Historia de una pierna (Argentina/España); Nos arrancaría de este lugar para siempre (Argentina); Jardinería (Argentina) y Sugar Girls (Argentina/España).

Un lugar con historia

“Los festivales siempre son bárbaros por los encuentros con los artistas, porque podés ver otras obras, son fundamentales para trabajar cada vez mejor y después bueno, eso revuelve un poquito la escena y hace que el público también se entusiasme viendo otras artísticas, otros lenguajes, todo contribuye al encuentro de los espectadores con los artistas, como es esta fiesta que ya viene hace algunos años, como son estos espacios”, dice, minutos antes del comienzo, Emiliano Dionisi, director y dramaturgo de El Brote, la obra que inauguró el Festival. Afuera, mientras espera que den sala, el público se apretuja en el patio de Timbre 4.

La historia de este teatro es bien conocida por el público porteño: empezó en plena crisis del 2001 en Boedo 640, era la casa del director Claudio Tolcachir que en el fondo tenía un teatro y un taller de formación de actores. El primer estreno fue Jamón del diablo, inspirada en la obra 300 millones de Roberto Arlt, pero el gran salto se produjo en 2005 cuando se estrenó ese verdadero tanque del teatro independiente de Buenos Aires que fue y es La omisión de la familia Coleman. “Es la primera vez que venimos, pero hace rato que escuchamos hablar de Timbre 4”, dice Ernesto, de 29 años, que viene con su novia Sabina, de 31. “Nos pareció ideal venir a conocer esta sala con un festival, sobre todo en verano, que otros teatros a los que fuimos como el San Martín están cerrados”. Las latas de cerveza se convidan desde un fuentón con hielo y ayudan a sobrellevar la enorme cola que se estira por la calle México en este verano porteño. Luis y Diego, por su parte, son actores, y no recuerdan ya la cantidad de veces que vinieron a Timbre 4, un proyecto al que conocen, dicen desde hace años. “Vinimos sobre todo para ver El Brote, porque tiene unos comentarios maravillosos, sabemos que habla sobre las dinámicas que aparecen en los grupos de teatro”, dice Luis.

Brotados

A las 20.30, puntualmente, arranca la primera obra. El Brote, una producción de la Compañía Criolla, se estrenó en febrero de 2023 en el Teatro del Pueblo y desde entonces sólo cosecha elogios en el famoso “boca en boca”, que es la savia del intenso movimiento teatral de Buenos Aires. Narra la historia de un actor que interpreta textos clásicos y que se ve siempre relegado a papeles menores por el director de la compañía. “¿Sabés que es lo que más me gusta de mi oficio? Que el teatro no soy yo contando una historia ni un espectador como vos escuchando, el teatro es lo que pasa en el espacio entre nosotros”, dirá en algún momento de la obra Beto, el personaje interpretado por Roberto Peloni, y la idea se hace carne en la apertura del Festival.

TABA2.jpg

“Esta obra la escribí pensando en Roberto, que es un tipo que tiene un instrumento muy particular, es un tipo muy histriónico, un camaleón, y como yo lo conocía, lo quise volver loco, me dije, "A ver hasta dónde lo puedo llevar, pensé en desafiarlo y en divertirlo, y lo mismo para a mí como director, qué me puede desafiar y que me puede divertir- explica Dionisi en diálogo con C5N.com, y remata- Así que ahí nació El Brote, un poco a medida de Roberto”.En dos años de presentaciones, la obra recibió los premios Estrella de Mar, ACE, Escuela de espectadores, Trinidad Guevara y María Guerrero. “En un principio pensamos que iba a ser una obra chiquita, de nicho, para hacer reír a la gente de teatro, -se divierte Dionisi-, pero se convirtió en un fenómeno mucho más popular porque nos dimos cuenta de algo: ¿quién no tuvo algo alguna vez que sentía que le correspondía y no lo tenía? ¿quién no se enfrentó con una insatisfacción, con un hecho que lo pone frente a sus propias limitaciones?”

No hay plata

En este verano 2025 ya se cumple un año de la intensa lucha que llevan adelante los colectivos artísticos en contra del recorte de la inversión estatal en Cultura. El Festival Temporada Alta se hace este año sin aportes del Instituto del Teatro, aunque, como dice Seugé, “los fondos que tenemos siempre son muy chicos, la verdad es que todos los años lo hacemos mayormente con fondos europeos”. La pelea, dice el productor del evento, es por todo: “Es una pelea por fondos, es una pelea también para que llegue el mensaje, para que sepan qué tenemos dentro del festival, para sostener el precio de entrada, todo eso es una pelea”.

Dionisi cuenta que cuando su estrenó primera obra como director tenía 19 años. “Puse los pocos ahorros que tenía en una obra de teatro. Lo perdí todo, porque a la obra le fue pésimo, porque fue la época de la gripe aviar, entonces los seis mil pesos que tenía en el banco, que era todo lo que tenía, los perdí. Si yo no hubiese tenido una ayuda de ProTeatro, del Instituto Nacional de Teatro, para hacer mi segunda obra, seguramente yo no hubiese continuado haciendo obras”. Hoy, quince años después de haber fundado la compañía, Dionisi tiene otras formas de financiar sus obras, pero sabe por experiencia que el impulso oficial es fundamental para democratizar la creación artística. “Este recorte es simbólico, es ideológico. ese número no le hizo nada al PBI y le hizo todo a la cultura. Es tribunero y malintencionado”, remata.

Los libros de la buena dramaturgia

El otro clásico del festival Temporada Alta son los torneos de dramaturgia. Consisten en la lectura de textos teatrales inéditos de autores argentinos y catalanes que se someten a la votación del público para seleccionar al ganador. En cada jornada se leen dos textos y el público, mediante votación popular y con carácter eliminatorio, determina el ganador.

“Es una forma muy lúdica de dar a conocer textos. –dice Seugé- Una lectura nunca es masiva, pero siempre se hacen con muchísimo público, con presentadores que le ponen una onda tremenda, funciona desde hace 25 años en Girona y acá desde que arrancamos. Hicimos una selección de textos muy extensa, eran 70 textos, pero lo que digo es que eso significa también una maduración y compromiso del publico porteño de teatro que viene a este tipo de lecturas porque es un festival que queremos, que es nuestra iniciativa, lo hacemos con mucho amor y los artistas que vienen también vienen con ese mismo amor”.

La programación

Alone together (España)

Autoría, concepto y ejecución: Joana Brabo

Duración: 50 minutos | Sábado 15 de febrero a las 20:30 horas.

Las palabras de los otros (España)

Dramaturgia e interpretación: Roger Torns | Dirección: Laia Alberch

Duración: 50 minutos | Domingo 16 de febrero a las 19 y martes 18 de febrero a las 20:30 horas.

Precoz (Argentina)

Autoría: Ariana Harwicz | Adaptación: Juan Ignacio Fernández | Actúan: Valeria Lois, Tomás Wicz | Dirección general: Lorena Vega

Duración: 80 minutos | Lunes 17 de febrero a las 20.30 horas.

No sabemos nada del campo (España)

Creación y dirección: Clàudia Serrahima Urgell

Duración: 30 minutos | Miércoles 19 de febrero a las 19 y 20:30, jueves 20 de febrero a las 20 y 21:30 horas.

Historia de una pierna (Argentina/España)

Dramaturgia: Marta Arán | Intérpretes: Tamara Kiper, Maite Velo, Ines Cejas, Daniela Catz | Música en vivo: Luciano Beccaria y Nahuel Benitez | Dirección: Melisa Hermida

Duración: 50 minutos | Miércoles 19 de febrero a las 22 horas.

Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.

Nos arrancaría de este lugar para siempre (Argentina)

Dramaturgia y Dirección: Diego Faturos | Elenco: Joaquín Begino Lavalle, Cinthia Guerra, Jorge Laplace, Clara Peláez, Federico Pereyra, Maite Velo

Duración: 60 minutos | Viernes 21 y sábado 22 de febrero a las 19.30 horas.

Jardinería (Argentina)

Intérpretes: Jonás Elfenbaum y Brenna Sandoval | Dramaturgia y dirección: Matias López Barrios

Duración: 50 minutos | Domingo 23 de febrero a las 18 horas.

Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.

Sugar Girls (Argentina/España)

Dramaturgia: África Hurtado | Intérpretes: Inda Lavalle, Lucila Garay, Soledad Sauthier, Alejandro Eze Cohen y Cali Casella | Dirección: Lucila Garay e Inda Lavalle (Ojalá Gilda)

Duración: 35 minutos | Domingo 23 de febrero a las 19 horas.

Espectáculo de entrada voluntaria y reserva previa.