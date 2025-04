Estrella de Marvel habló por primera vez sobre su regreso: "Vuelvo a ser..."

"Antes, todos los tatuajes se hacían a mano. No habían decidido qué hacer antes de empezar a rodar. Ahora, simplemente me los pegan en la cara. Es un cambio increíble. Vuelvo a ser un superhéroe de 60 años, y todos parecen encantadores", concluyó. De esta manera, dio sus primeras impresiones sobre su vuelta a Marvel y se mostró muy satisfecho con las condiciones.

Una de las principales teorías indica que los Vengadores podrían enfrentarse a los X-Men por la supervivencia de sus respectivos universos, aunque otra dice que se unirán para pelear contra Doctor Doom, el villano de Avengers: Doomsday. Ahora solo queda esperar, pero el futuro de la franquicia de superhéroes de Disney parece muy prometedor.

