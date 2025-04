Un famoso actor de la serie más exitosa de Marvel reveló que no estará en las películas: de quién se trata

Cabe la posibilidad de que esté jugando al despiste, pero el actor avisa que no esperemos ver a Kingpin en 'Spider-Man 4'.

Un famoso actor confirmó que no va a serguir en el UCM.

Tras el éxito en Netflix de la adaptación de Daredevil, Vincent D'Onofrio regresó como Wilson Fisk en la serie Ojo de Halcón y luego hemos podido volver a verle tanto en Echo como en Daredevil: Born Again , también producciones de la plataforma de streaming de Disney .

No son pocos los fanáticos que se preguntaban si también va a formar parte del reparto de Spider-Man 4 , pero el propio actor ha dejado claro que va a ser prácticamente imposible ver a Kingpin en cualquier película de Marvel . A continuación, te contamos más detalles de la entrevista que brindó a un famoso medio y explicó porque el UCM no contará con su personaje .

Qué actor de una famosa serie de Marvel dijo que su personaje no llegará a los cines

Durante una entrevista concedida a Happy, Sad, Confused, D'Onofrio ha señalado que hay una maraña de problemas legales que dificulta muchísimo que Marvel pueda utilizar a Kingpin en películas. Siempre existe la posibilidad de que esté jugando al despiste, recordemos todo lo que rodeó a 'Spider-Man: No Way Home', pero no parece que sea el caso:

"Lo único que sé es que no es positivo, es algo muy difícil de hacer para que Marvel use mi personaje. Es algo muy difícil de hacer debido a la propiedad y esas cosas.", declaró el famoso actor y prosiguió: "Ahora mismo, sólo soy utilizable en series de televisión, diferentes tipos de series, lo que sea, pero ni siquiera una película única de Fisk o algo así. Está todo liado con los derechos y esas cosas. No sé cuándo funcionaría, o si alguna vez funcionaría, en realidad..."

Ahí lo que no está muy claro es cuáles serán exactamente esos problemas de derechos, porque lo suyo podría ser que Marvel tuviese conflictos porque los derechos cinematográficos del personaje quedasen en manos de Sony, pero es que Spider-Man 4 es una película en la que ambas empresas unen fuerzas. También es posible que simplemente a Marvel no le interese usarlo en películas.

Por ahora habrá que conformarse en poder ver al Kingpin de Vincent D'Onofrio en Daredevil: Born Again, cuya primera temporada llegará a su final el próximo 15 de abril. Eso sí, la segunda ya está confirmada oficialmente, por lo que todavía deberíamos poder ver durante un buen tiempo al actor dentro de este popular universo de superhéroes.