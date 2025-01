Elba Marcovecchio sobre Lanata: "Jorge tenía miedo de morir"

"Hablo de lo que yo viví y sé que Jorge quería vivir a pleno, quería vivirlo todo. Jorge tenía miedo de hacer el último estudio, ese del 14 de julio", detalló Marcovecchio sobre una resonancia magnética en la que el mediático sufrió un paro de 6 minutos.

"Tenía miedo al estudio por su claustrofobia... Si te lo hacés te voy a hacer un regalo, medialunas", contó y refirió que el conductor se ponía en su pecho y ella le decía "no tengas miedo". Ironizó: "Ahora me van a acusar de envenenadora", en referencia sobre sus detractores.

Entre otras anécdotas sobre el fundador de Página/12, aseguró que "tenía una cosa de grandote y protector, pero tenía una cosa de nene que a mi me encantaba".

Elba se mostró triste y resaltó que pudo "sentir" lo que iba a pasar. "La gente que está en el hospital lo va a entender... Eso me mataba porque no podía hacer nada", enfatizó la abogada.

"Los últimos días Jorge no tenía nada y los últimos días le leía y le leía todo el tiempo, muy egoísta... Una parte de mi corazón esperaba el milagro. Y cuando no llegó la Dra. Mariana Lestelle me dijo que no hable más de batalla porque eso no era una batalla", explicó Marcovecchio.