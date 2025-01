La desgarradora publicación de Elba Marcovecchio a dos semanas de la muerte de Jorge Lanata

"Would it be the same, if I saw you in heaven? I must be strong", expresa la parte de la canción, lo que se traduce como "¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte". De esta manera, se metió de lleno en lo que hay después de la muerte y se mostró ilusionada con la posibilidad de volver a verlo una vez que se termine su tiempo en este mundo.

Marcovecchio sorprendió con su publicación dedicada a Lanata.

Por el momento, Elba Marcovecchio no ha realizado muchas apariciones públicas tras la muerte de Jorge Lanata y hay mucho respeto alrededor de su decisión de alejarse de los medios por un tiempo. De igual manera, se espera que en los próximos meses haya varias novedades con respecto a la relación que mantendrá con las hijas del histórico periodista.

La abogada Elba Marcovecchio habló por primera vez tras la muerte de Jorge Lanata y decidió enviarle un mensaje tanto de cariño como de agradecimiento a todos los que enviaron apoyo de diferentes maneras tras este triste desenlace.