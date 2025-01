En diálogo con Intrusos (América TV), Goity expresó su pensamiento sobre la repetición de la tira del 2001 en Telefe y dejó en claro que no está de acuerdo con Peña. “Es su opinión, pero el público está encantado. Y bueno, tampoco es que subestime a la gente y tampoco me parece que hay que ponerse tan (extremo)... ¿No es cierto?”.

“¿No vamos a hacer más obras de esclavitud porque no hay más esclavitud? Es un poco exagerado. Tampoco nos podemos poner tan... O sea, es humor y no me parece para tanto. No estoy tan de acuerdo con lo que dice Florencia con todo el amor que le tengo”, se justificó, con cierta ironía.

A la hora de referirse a la controversia de personajes como Sambucetti, interpretado por Peña, donde la jefa del lugar acosa a un empleado, aseguró: “Terminémosla, cortémosla... Me parece que estamos exagerando con ese tema. A mí me parece que es un programa de humor y punto. Hay que tomarlo con humor”.

Por otra parte, el Puma también cuestionó la “doble vara” que habría con el humor que se ve en Casados con hijos, también emitido por la señal de las tres pelotas: “Tampoco es un canto... ¿viste? Es lo mismo. Entonces, no jodamos. Es humor, es humor, es comedia, y bueno, se ha exagerado todo. No se puede hacer nada”.

“No seamos más bol..., de verdad. Me parece con todo respeto. Me parece que está muy bien que te esté Poné a Francella. Lo prefiero mil veces que a otras cosas que se ven que son espantosas y supuestamente son modernas y respetuosas”, concluyó.

La justificación de Florencia Peña a la hora de criticar la reemisión de Poné a Francella

La actriz Florencia Peña estuvo presente en muchos programas de humor durante toda su carrera y uno de ellos fue Poné a Francella, el ciclo que regresó a televisión argentina y generó controversia en el público. Ella se mostró enojada con el regreso y aseguró que “no da” que lo vuelvan a pasar.

En ese sentido pidió explayarse para justificar su opinión: “Amo laburar con Guille, creo que soy la mujer con la que más trabajo, nos entendemos muy bien, aprendí mucho de él, me divierto mucho con él, pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas”.

“Si hoy vemos a Olmedo, uno puede entenderlo mirando para atrás y diciendo ‘ese es el humor del que nos reíamos’, pero si lo ponés hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto... Hoy El Manosanta haciéndole cosas con la mano en el culo a una chica no va”, concluyó.