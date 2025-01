Florencia Peña, molesta con el regreso del programa Poné a Francella: "No da que lo pasen"

Y agregó: “Amo laburar con Guille, creo que soy la mujer con la que más trabajo, nos entendemos muy bien, aprendí mucho de él, me divierto mucho con él, pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas”.

Embed "Está pasado Poné a Francella, no da"



Florencia Peña dijo que no está de acuerdo con la retransmisión del programa porque "el humor tiene que ver con las épocas", aunque remarcó que "ama laburar con Guillermo Francella". pic.twitter.com/RqQm7ZsEp5 — Corta (@somoscorta) January 10, 2025

“Si hoy vemos a Olmedo, uno puede entenderlo mirando para atrás y diciendo ‘ese es el humor del que nos reíamos’, pero si lo ponés hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto... Hoy El Manosanta haciéndole cosas con la mano en el culo a una chica no va”, concluyó.

Lo cierto es que el sketch tiene un humor de la época y tiene escenas puntuales donde Francella está enamorado de la compañera de colegio de su hija, quien actúa de Julieta Prandi. Eso generó un debate en la actualidad y no estuvo bien visto. Pero continúa al aire y mes lo más visto del sábado por la noche.