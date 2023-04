El mal momento de Wali Iturriaga tras un duro accidente: "Me bajó de golpe la presión"

Luego, en las redes sociales, Iturriaga explicó lo sucedido y llevó tranquilidad: "Ayer en pleno show, casi terminando una función me comencé a sentir mareado, ya desde antes de comenzar me sentía raro, en un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión".

"Traté de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje, en ese momento me quedo frio, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada. Me di la cabeza contra el borde del escenario y caí con la espalda y la cabeza al suelo. Gracias a Dios no me pasó nada grave, tengo algunos golpes internos , la cara un poco raspada y el tabique lastimado", agregó el correntino sobre cómo se encuentra tras el susto.

Por último, reveló el motivo por el cual quiso continuar con su presentación a pesar de su caída: "Perdí la conciencia y al volver después de unos cuaaantos minutos quise terminar el show (por decisión mía, se que esta mal, pero necesitaba hacerlo) ese día tenía doble función y mi compromiso con cada uno de ustedes es total. Gracias a todos por el cariño, por preocuparse y por el amor que me dan siempre".