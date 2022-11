El incómodo cruce entre Majo Martino y Martina de Gran Hermano sobre la bisexualidad en PH

"No, no, no. Claramente tenés que hacer ruido para entrar y yo fui por el lado de la bisexualidad. Fue un personaje para entrar", aclaró la ex Gran Hermano. Sin embargo, reconoció que le "hace ruido" que una persona se sienta atraída tanto por hombres como por mujeres. "¡Algo te tiene que gustar más!", exclamó.

"Claramente gustó, porque por algo entré", agregó. La panelista la interrumpió: "¡Pero no gustó, porque es lo que te sacó! ¿No pensaste que eso podía causar un montón de malestar? Más siendo profesora de chicos que por ahí están descubriendo su sexualidad", reflexionó.

"Claramente no lo pensé. Tampoco entendí la repercusión que causó, realmente no pensé que iba a causar esto. Yo me entero de todo una vez que salgo. Me arrepiento, no me gustó nada. No es algo que me representa, en ese sentido me dolió, pero tenés razón", admitió Martina.

Martina y Majo frente a frente sobre la bisexualidad - Podemos Hablar

Majo Martino: "Es indistinto el sexo, yo no separo"

Después del cruce, Andy Kusnetzoff invitó a la ex "hermanita" a que le hiciera una pregunta a Majo Martino. Ella eligió saber si también había sido cuestionada o se había arrepentido de algo. "Me juzgaban de una mala manera con el tema de la bisexualidad, me señalaban", sostuvo la periodista.

"¿Sos bisexual?", se sorprendió Martina. "Me ha gustado una mujer", aseguró Majo. La exparticipante del reality presionó: "¿Y?". En ese momento se generó una pausa incómoda. "Y... Fue una linda experiencia", explicó la periodista.

Ante la pregunta de Martina, dejó claro que hoy está de novia con Locho Loccisano y no le atrae "ningún otro hombre ni ninguna otra mujer", pero que el sexo le resulta indistinto. "Yo no separo. Me gusta una persona y no su sexo en sí", sostuvo.