La drástica decisión que tomó la producción de Telefe con Nico Occhiato tras sus errores en La Voz Argentina 2025

El conductor Nicolás Occhiato tuvo una serie de errores en el programa al presentar a los participantes y las canciones que iban a interpretar, por eso la producción de La Voz Argentina 2025 tomó medidas drásticas para que no vuelva a suceder. ¿Qué cambiaron?

Embed que el tema se llama cómo nico?? jsjs#LaVozArgentina pic.twitter.com/FlYM753ewe — emi (@eeemiliano) July 29, 2025

En el vivo, cuando terminó de pronunciarlo, los jurados, Lali Espósito, Julieta Gattas, Ale Sergi, Soledad Pastorutti y LukRa se estallaron de risa junto al público. “Hay que dejarlo así, por favor. No se lo corten”, se lo escucha decir al músico cuartetero y recibe la misma afirmación del grupo Miranda.

“No lo pueden dejar así”, replicó el conductor ente risas. Rápidamente, volvió a grabar la presentación y lo dejo como corresponde. Sin dejar pasar la situación, en redes Lali se sumó a la tendencia donde lanzó: “Amazin, i love she”.

Por ese motivo, la producción tomó la determinación de escribirle la pronunciación de la canción. El último programa, por ejemplo, los participantes iban a cantar Baby one more time y el teleprompter decía Beibi uan mor taim para que no se equivoque y despertó las risas de todos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lali_gera/status/1950057713334890963&partner=&hide_thread=false HAJAHAJASK AHORA ASI LE ESCRIBEN A NICO OCCHIATO TAL CUAL SE PRONUNCIA pic.twitter.com/u25pIHwxxB — jenn (@lali_gera) July 29, 2025

La Voz Argentina: cómo son las batallas, la nueva etapa del programa

Después de pasar las audiciones a ciegas, ahora La Voz Argentina comenzó la etapa de las batallas, donde los participantes se enfrentarán de a dos y poco a poco, los jurados irán eliminando participantes de sus equipos para conocer quiénes son los mejores.

Así luego se enfrentarán entre ellos con el fin de tener un solo ganador que puede surgir del equipo Luck Ra, Miranda, la Sole o mismo, Lali Espósito. Al igual que sucedió en la edición anterior, es que, quien quede eliminado puede ser “robado” por otro jurado.

Además, una de las nuevas novedades de este año es que se incorporó la opción en la que el coach puede elegir que los dos participantes avancen de ronda, pero en otra “batalla” deberán eliminar a los dos concursantes.

En este primer programa de batallas, Lali hizo el primer robo quedándose con Oscar Burgos Espinoza, quien había quedado eliminado de team de La Sole tras contar con su compañero Rogelio Posat, Cuando un amigo se va, y emocionó hasta las lágrimas a todos los jurados.