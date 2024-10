El fanático de Charly García que lo vio en la verdulería: "Fue increíble, todavía estoy temblando"

En el programa La Voz de la Calle en C5N, el periodista Alejandro Ferreyra conversó con el fan tras su encuentro con el artista en el cruce de las calles Charcas y Billinghurst: "Me gusta mucho, tengo tatuado Say No More", en homenaje al creador de ese álbum.

El fanático de Charly estaba en un día de trabajo normal y quedó mas que sorprendido por el encuentro con su ídolo: "Mi compañero me dijo 'es Charly García' le digo 'no puede ser'. Después vi que estaba cruzando y le dije 'hola, Charly' y me saludó".

Agradeció el momento "hermoso, increíble" que vivió esta semana. Juan todavía está emocionado: "Que alguien que aportó tanto a la música argentina pase y me salude... me temblaba todo", describió.

El artista vive a unas cuadras del comercio, en la esquina de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe, pero los verduleros nunca lo habían visto pasar por ahí. Juan recordó que pasó varias veces por la casa del músico para intentar cruzárselo, pero no tuvo suerte. Reconoció que esta vez las cámaras sirvieron para "algo bueno".

"Yo no lo pude creer. Siempre pensé que el día que pase Charly le iba a pedir una foto... pero no pude hacer más que agarrarme la cabeza", resaltó el trabajador.

La alegría no fue sólo suya sino de su compañero, que fue quien le avisó que García pasaba por el lugar, pero no se animó a hacer nada más que saludarlo: "Fue increíble, fue un regalo del cielo. Me miró y me saludó. No puedo pedir más", reconoció el joven.