El emotivo recuerdo de Carmela Bárbaro sobre Rozin y el desesperado pedido por La Peña de Morfi

La periodista Carmela Bárbaro, expareja del periodista Gerardo Rozín y mamá de su hija Elena, recordó al rosarino a un año de su muerte y reveló que "nunca pensó en un reemplazante" para el programa La Peña de Morfi; pero admitió: "Que todo lo que él soñó no este mas me parece tristísimo.. que no lo abandonen".

En el programa Mañanísima, la expareja reveló que "él no quiso pensar en un sucesor porque amaba la vida y no se quería morir" y detalló sobre el ciclo musical de Telefe: "Que todo lo que él soñó no este mas me parece tristísimo. El programa tiene que continuar porque está hecho con gente que él valoraba muchísimo, que no lo abandonen".