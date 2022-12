El emocionante chat de Ángel Di María con su esposa antes de la final del mundo

"Voy a salir campeón del mundo amor, está escrito. Y voy a hacer un gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley", le escribió el jugador de la Juventus.

Ante esto, su esposa le respondió que "me afloja el cuerpo este mensaje, no se que carajo decirte". Di María volvió a remarcarle sus dichos al expresarle "no tenes que decir nada, anda y disfruta mañana porque vamos a hacer campeón del mundo".

Jorgelina Cardoso, aseguró que Di María "cambiaba todos los títulos de su carrera" por la Copa del Mundo

La esposa del futbolista aseguró que su pareja "cambiaba todos sus títulos por éste, ellos querían ser campeones por ellos, por las familias y por la gente. Ver lo que vieron anoche fue una verdadera caricia al alma".

"Hay días en que las críticas en los medios y en las redes les afecta y días que no les toca tanto porque se aíslan, pero en general les toca", destacó Jorgelina en diálogo con Futurock.

En relación a los goles que el rosarino marcó en las últimas tres finales que disputó con la Selección argentina, Jorgelina explicó que "las finales son su especialidad, yo siempre le digo que haga el gol picándola pero esta vez le pedí que haga un gol como sea".