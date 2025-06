Dua Lipa dijo que sí: mirá con quién se comprometió para casarse

La noticia fue revelada en el medio británico British Vogue, en su edición de julio, donde Lipa expresó su emoción al respecto. "Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de imaginar una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial" , añadió.

dua lipa Dua Lipa y Callum Turner están juntos hace más de un año.

La artista británica, de 29 años, confirmó que se encuentra comprometida con el actor, de 35, reconocido por su trabajo en cine y televisión. Además, mencionó que se siente "obsesionada" con el anillo que Turner le regaló. "Es tan yo. Es agradable saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien", comentó a la revista.

La reciente ganadora de un Grammy aclaró que aún no comenzaron con los preparativos de la boda ni tiene fecha definida. “Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos disfrutando de este momento. Nunca fui alguien que pensara mucho en la boda o soñara con qué tipo de novia sería. De repente, me encuentro pensando: ‘¿Y qué me pondría?’", confesó.

La cantante también habló de la posibilidad de formar una familia en el futuro, aunque subrayó que aún no se plantea fechas ni urgencias. “Me encantaría tener hijos algún día, pero siempre está la pregunta de cuándo sería un buen momento y cómo encajaría con mi trabajo, especialmente por las giras. Hay mucho más en la crianza de un hijo que simplemente amar a los niños”, reflexionó.

dua lipa callum turner Turner y Lipa se conocieron en The River Cafe, en Londres

El nacimiento del amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Ambos despertaron rumores de romance por primera vez en enero de 2024. Se conocieron en The River Cafe, en Londres, donde fueron presentados por la cofundadora del restaurante, Ruth Rogers, mientras la cantante cenaba con su padre y el actor estaba allí con amigos.

Un año después, volvieron a encontrarse en Mustafa The Poet, en Los Ángeles, mientras que la artista estaba cenando con uno de sus íntimos amigos, "Oh, es ese chico tan bueno de The River Cafe", confesó que pensó en ese momento Dua Lipa.

La relación se hizo pública en enero de 2024, cuando Lipa asistió a una fiesta posterior al estreno de la miniserie de Turner, Masters of the Air. Ese verano, oficializaron su vínculo en redes sociales, al compartir imágenes juntos durante el festival Glastonbury 2024.