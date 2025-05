Divorcio en Milán: todos los detalles del encuentro cara a cara de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez ante la justicia

"Mauro le pidió al juez italiano la tenencia de sus hijas para que vivan con él y su novia, esto me confirmó el abogado de Wanda en Italia”, aseguró el panelista que tiene línea directa con los protagonistas. Destacaron que Suárez "estuvo acompañando a Mauro desde afuera, pero no entró".

"Wanda tampoco fue sola, fue con un personaje que incomoda mucho a Mauro, la famosa Paula, que es la bruja de ella”, sumó el periodista Santiago Sposato.

Trascendió que el clima no fue el mejor: “Todo se empezó a caldear por los videos, Mauro y Wanda no se miraban a los ojos, los abogados intentaban que hable uno y después el otro pero empezaron a los gritos cuando él pidió la tenencia de sus hijas, ella no se esperaba eso en ese contexto”, remarcaron los periodistas.