Diego Reinhold en Duro de Domar: "Rafaella Carrá fue mi inspiración"

"Dicen que has tenido experiencias paranormales y estás convencido de la existencia de OVNIs y de extraterrestres", señaló Pablo Duggan y el invitado no dudó en afirmarlo. "He tenido experiencias y estoy prendido fuego con ese tema. Vi de todo. Mi experiencia particular es que siempre fueron luces, que tienen un comportamiento muy específico", describió y luego agregó que la situación ocurrió en "Capital Federal y en Capilla del Monte muchísimo, todo empezó ahí".

"Si te vas a los programas de televisión de Estados Unidos el tema está re picante, porque hubo hace muy poquito una conferencia de prensa que dio la NASA... diciéndole a la gente que si, que hay reportes de que en el mundo entero hay esferas metálicas. Ellos no saben lo que son, que no respetan las leyes de la física que conocemos nosotros y que es un problema de seguridad nacional", agregó.

"¿Vos fuiste 'Susano' de Susana Giménez?", quiso saber el conductor de Duro de Domar. "Falso, yo era bailarín. Susano era un rango importante. Yo estaba cuando hacían los musicales... Estoy en ese de "Detrás de todo solo hay una mujer"", contó mientras realizaba los ademanes del recordado número musical de la conductora.

Sin embargo, en este punto dejó en claro que su ídola no era la diva de los teléfonos: "Rafaella Carrá fue mi inspiración. Mirá lo que soy ahora. Fue el primer disco que tuve".

Entonces, el actor explicó que su amor por la estrella italiana se fundamenta en que "ella hizo muchos avances sobre lo que es la ideología queer, LGBT. Fue una mina de avanzada, instaló el tema en sus canciones".

Por último, adelantó que está ensayando una obra de teatro para el verano que saldrá de gira por todo el país. "Trata sobre una terapia que le hacemos a la República Argentina, con todos sus traumas, con toda su neurosis, con toda su historia", contó.