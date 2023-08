Daniela Celis y Thiago Medina blanquearon cómo sigue su relación tras el anuncio de embarazo

Thiago, muy molesto, desmintió esta versión mediante un stream. "Me molesta que salgan a hablar boludeces o cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien, ¿por qué no se fijan la vida de ellos? Con Dani estamos como pareja, convivimos y siempre estoy pendiente", aseguró.

Para que no queden ningún tipo de dudas, los dos exparticipantes de Gran Hermano compartieron una serie de historias de Instagram donde mostraron cómo sigue la relación entre ambos. Daniela y Thiago pasaron la tarde del sábado juntos y así lo reflejaron en sus redes sociales.

"Gracias a todos por sus lindos mensajes, estoy muy feliz", sostuvo él en una selfie en la que arrobó a la mamá de sus hijos. "Daniela Celis, vas a ser la mejor mamá del mundo y encima por dos", agregó junto al emoji de una carita feliz con ojos de corazón.

Además, Thiago le dedicó una historia a los haters que criticaron su sonrisa. "Jajaja, de la vida hay que reírse. Es la única sonrisa que tengo. Ustedes opinen tranqui, yo sigo sonriendo muy feliz por la mejor noticia de ser padre de dos hermosos bebés. Si la vida les sonríe no hace falta hablar de nadie", sentenció.

Por último, publicó una foto donde se puede ver su mano sosteniendo un mate y, de fondo, las piernas de Daniela tomando sol en el balcón. "Tomando vitamina D como nos dijo el doc", escribió y agregó varios emojis de corazón.

Por su parte, "Pestañela" compartió un video del momento en que Thiago llegó a su casa, donde se lo pudo ver muy sonriente, y lo acompaño con la canción "Flores amarillas" de Floricienta. "Esta es la verdadera sonrisa de Thiago. ¡Sí! ¡Te estaba esperando!", aseguró.

Thiago de Gran Hermano habló de su paternidad con Daniela Celis: "No quiero dar explicaciones"

Después de que Daniela Celis de Gran Hermano confirmara que está embarazada de gemelos, comenzaron las dudas alrededor de Thiago. No solo sobre si él era el padre, sino que también había rumores de separación. El joven salió a aclarar los tantos.

"Me molesta que salgan a hablar boludeces o cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien, ¿por qué no se fijan la vida de ellos?", disparó en un stream con su excompañero Ariel. Por ello, se encargó de rectificar: "Con Dani estamos como pareja, convivimos y siempre estoy pendiente".

Debido al runrún que se generó en las redes y que insinuaba que Thiago no quería hacerse cargo de sus hijos, comentó: "No quiero dar explicaciones. Tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados, yo no quería salir a hablar. No me sentía cómodo para hacerlo y en todo caso, quería hacerlo cuando yo quisiera".

En ese sentido, agregó: "Yo me siento cómodo con Dani, ella sabe lo que siento y estamos re bien los dos". El joven manifestó que prefiere llevar la relación y el embarazo "puertas adentro" y que le hubiera gustado guardar este momento para él.

"Le quise contar a mi papá y se enteró por el chisme de todos, me hubiera gustado contarle a él primero", lamentó mientras charlaba con Ariel Ansaldo. "Dijeron que no me quería hacer cargo y nada que ver. Son mis hijos y los voy a cuidar, voy a estar ahí", concluyó.