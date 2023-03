Dalma Maradona, sobre las adicciónes de su papá: "Lo vi sufrir y lo vi pelear contra eso"

En el programa Seres Libres, que conduce el actor Gastón Pauls, la hija del 10 detalló momentos en los que vio mal a su padre como consecuencia de las drogas y destacó que "no me acercaría a nada que me parezca que puede generarme una adicción" y agregó : "Le toqué la puerta hasta que lo hice salir y tuvo que tirar todo. Tuvo que salir a hablar conmigo. Lo iba salvando de esa manera, sin saber por supuesto qué era exactamente lo que él estaba haciendo pero yo sabía que hasta que no saliera yo no me iba a mover".