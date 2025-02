Cuáles son los 6 superhéroes que menos le gustan a los fanáticos del mundo Marvel

Uno de los aspectos que define a Marvel es su capacidad de crear superhéroes extraordinarios. Sin embargo, esto no implica la inexistencia de personajes incapaces de cubrir las expectativas. Hay un ranking de seis héroes no queridos por la audiencia.

Indudablemente, uno de los aspectos que define a Marvel es su capacidad de crear superhéroes extraordinarios . Sin embargo, esto no implica la inexistencia de personajes incapaces de cubrir las expectativas . No importa si el problema radica en su personalidad, los poderes que presumen o las decisiones que toman, estos son los nombres que encabezan la lista en cualquier ránking donde se hable de héroes odiados por el público .

Qué superhéroes son los más odiados de Marvel por los fanáticos

Doctor Strange

A pesar de haber sido catalogado como un dios en Marvel Cómics, y que presume de una gran base de seguidores desde su introducción en el UCM, las críticas hacia el personaje no son del todo favorables.

Doctor Strange

Su película en solitario tampoco es la más querida, de esta forma, muchos consideran que solo ha tenido impacto rotundo cuando aparece junto a los Vengadores, lo cual queda demostrado si tenemos en cuenta el éxito alcanzado por Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), ya que, a diferencia de su predecesora, cuenta con varios integrantes del equipo.

Probablemente, parte de ello se debe a la complejidad de sus poderes. Por lo general, la magia es un concepto difícil de representar, de ahí que los personajes terminan generando confusión o resultan poco creíbles.

Hawkeye

Las habilidades excepcionales de Hawkeye han sido cruciales para vencer a villanos importantes en Marvel Cómics. Esto se debe a que el formato se presta para convencer a los lectores de que ser un maestro en arquería puede otorgarle un espacio entre los mejores superhéroes de la historia. Por desgracia, esta idea no es creíble entre los amantes del séptimo arte.

Hawkeye

En este sentido, si bien ha demostrado su valentía y ganado el respeto de los Vengadores, desde el inicio, no han parado de llover las burlas respecto al personaje.

Además de la falta de superpoderes, la apariencia de Clint Barton resulta bastante elemental, tanto su traje como sus armas, carecen de relevancia si los comparamos con el de Iron Man. Por otra parte, se ha mantenido en un plano secundario como apoyo de un personaje principal.

Sersi

Si bien todo parece indicar que Los Eternos serán piezas claves en el UCM, Sersi es la demostración clara de un personaje mal adaptado. La razón de esta aseveración se sustenta en que, a diferencia de lo que aparece en los cómics, en pantalla vemos a una mujer insulsa que no despierta ningún tipo de interés.

Sersi Eternals

De esta forma, su presencia siempre termina eclipsada frente al resto del equipo. Indiscutiblemente, esto representa un gran problema si tenemos en cuenta que se trata del personaje principal.

Sin complicaciones, Sersi se desvanece continuamente en las diferentes escenas, lo que conduce a preguntarse si este planteamiento fue intencional. En cualquier caso, presentar una protagonista aburrida es una decisión arriesgada, sobre todo, al momento de vender una nueva producción.

Suri

A diferencia de lo que sucede con muchos de los personajes considerados los peores superhéroes del UCM, el odio hacia Suri no proviene de lo que vemos en ficción, sino que está mayormente relacionado con el rechazo que siente hacia Letitia Wright. La actriz guyanesa-británica causó revuelo mediático después de declarar su postura respecto a la efectividad de las vacunas contra la COVID-19.

Suri Black Panther

De esta manera, aunque Black Panther es una de las películas de origen más queridas, la muerte de Chadwick Boseman puso en juego el éxito de franquicia. La elección de Suri como su sucesora, de la misma forma que sucede en los cómics, se vio opacada por el sentimiento de desprecio proyectado desde su intérprete.

Capitana Marvel

A pesar del indudable talento de Brie Larson, Capitana Marvel (2019) forma parte de la lista de producciones del estudio que son odiadas y amadas en partes iguales. Esto se debe a que los seguidores esperaban mucho más, considerando el origen de los poderes de Carol Danvers.

Capitana Marvel

Dejando a un lado la misógina hacia su intérprete, el personaje ha enfrentado una larga lista de problemas, empezando por el que comparte con Thor: una caracterización inconsistente y muy débil.

A ello se suma que no refleja lo que aparece en los cómics. Lo visto en Vengadores: Endgame se queda muy corto respecto al material original, de ahí que el fandom resiente mucho el inadecuado tratamiento que se le ha dado.

La Avispa

Al igual que sucedió con Suri, La Avispa ha sido víctima del odio que la audiencia sienten hacia la actriz que le da vida. Si bien nunca fue tan querida como la hermana del Rey T'Challa, las cosas empeoraron a raíz de que Evangeline Lily se unió al “convoy pacífico a través del país” que realizaron cientos de camioneros canadienses en contra de las normas nacionales de vacunación.

The WASP

Si bien sustentó su postura asegurando que solo estaba apoyando la soberanía corporal, el rechazo de los seguidores fue inminente. Por este motivo, aunque la franquicia Ant-Man ha superado las expectativas, no cuenta con una base fiel de fans, algo verdaderamente lamentable, ya que se trata de una historia que vale la pena disfrutar y que tiene mucha relevancia dentro del universo al cual pertenece.

En definitiva, si bien el UCM es un ícono de la cultura pop, no podemos negar que existen personajes que no tienen lo necesario para complacer a los seguidores. De hecho, su personalidad e ineficiencia dentro de la historia no solo los hace irrelevantes, sino que despiertan el desprecio de la audiencia. Aunque este fenómeno puede tener varios orígenes, suele estar asociado al mal desempeño de los actores, el incorrecto guion o una inadecuada adaptación desde el mundo de los cómics.