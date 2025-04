Un famoso actor de Deadpool anticipó que no habrá mucho futuro del personaje en Marvel: qué fue lo que dijo

Ryan Reynolds afirmó que no habrá mucho futuro en el personaje de Marvel, aún está por verse, pero no sabemos que pasara en el UCM.

Deadpool ha dado grandes alegrías a Ryan Reynolds. El Mercenario bocazas de Marvel estuvo a punto de no ver la luz porque los ejecutivos del estudio no creían en él, pero se filtró una escena -o la filtraron a propósito-, los fans enloquecieron, Fox se dio cuenta de que iba a triunfar y aquí estamos 3 películas después. Pero parece que su legado no va a ir mucho más allá. No de manera independiente por lo menos.