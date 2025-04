El nuevo estreno de Marvel: qué debés saber antes de ir a ver Thunderbolts al cine

El equipo está compuesto por figuras ya conocidas en el UCM:

Yelena Belova (Florence Pugh): Ex Viuda Negra, marcada por la pérdida de su hermana Natasha.

Bucky Barnes / Soldado del Invierno (Sebastian Stan): Ex asesino reformado, ahora líder del grupo.

Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour): Supersoldado ruso y figura paterna de Yelena.

John Walker / U.S. Agent (Wyatt Russell): Ex Capitán América caído en desgracia.

Antonia Dreykov / Taskmaster (Olga Kurylenko): Con habilidades de combate miméticas.

Ava Starr / Ghost (Hannah John-Kamen): Con poderes de intangibilidad, ahora más controlados.

Bob / Sentry / Void (Lewis Pullman): Un ser con poderes inmensos y una dualidad peligrosa.

Thunderbolts Marvel Studios

Qué debés tener en cuenta antes de ver Thunderbolts*, el último estreno de Marvel

La película se entrelaza con eventos y personajes de entregas anteriores como Black Widow, Falcon and the Winter Soldier y Ant-Man and the Wasp. Además, se anticipa que Thunderbolts establecerá vínculos con futuras producciones, incluyendo Avengers: Doomsday, especialmente a través del personaje de Sentry/Void.

Las primeras reacciones destacan un enfoque más humano y realista, alejándose del estilo típico de Marvel. Se resalta la química del elenco y una narrativa emotiva que explora las heridas y redenciones de sus protagonistas. Para una mejor comprensión de los personajes y sus historias, se recomienda ver: