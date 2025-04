¿Habrá próxima película? Ryan Reynolds habló sobre el futor de Deadpool en Marvel y dejó a los fanáticos preocupados por una cuarta película

Sin embargo, su papel más icónico es el de Wade Wilson, también conocido como Deadpool, en la exitosa franquicia de Marvel, donde se destaca por su humor irreverente, rompimiento constante de la cuarta pared y un carisma único que ha redefinido el concepto de antihéroe en el cine de superhéroes. En este sentido, al ser una figura destacada en la industria del entretenimiento, sus comentarios sobre el futuro de Deadpool llamaron la atención del público, convirtiéndose en una noticia de gran relevancia en el ámbito cinematográfico.

Qué dijo Ryan Reynolds sobre la posibilidad de que Deadpool tenga una cuarta película en Marvel

En una entrevista dentro de la serie Actors On Actors, Reynolds y Andrew Garfield hablaron sobre el antihéroe y Ryan Reynolds dejó claro que ya veía a Deadpool como un personaje secundario. "A veces lo ponemos en el centro porque eso es lo que la gente quiere. Pero no puedes ponerlo en el centro sin quitarle todo. Tienes que crear una situación en la que sea el perdedor. Y no creo que pueda volver a hacerlo", expresó.

El actor ve poco probable volver a meterse en la piel del personaje por varias razones. En primer lugar, como dice, porque ya no puede presentarle como un perdedor por cuarta vez. Tampoco puede comprometerse para el papel a tiempo completo, que es lo que necesitaría para sacar adelante un Deadpool 4 o Deadpool & Lobezno 2.

Como ya demostró en otras ocasiones, no le gusta estrenar una nueva secuela de Deadpool simplemente porque funcione bien. Entre Deadpool 2 y Deadpool & Lobezno pasaron casi 6 años, una muestra de que se lo toma con mucho cuidado. La adaptación del cómic que fue su aventura con Hugh Jackman "ofrece una experiencia completa en lugar de ser simplemente un anuncio para la próxima película", explica Reynolds a su colega Garfield en el vídeo de Variety.

Sobre el devenir del personaje, lo tiene claro: "Si [Deadpool] regresa, creo que aparecerá en la película de otra persona". Y, de hecho, señala a un personaje de la familia de Marvel como posible candidato a tener a Deadpool como acompañante casual. "Channing Tatum está muy emocionado de interpretar a Gambit. Me encantaría ser el quinto violín en su película o en cualquier otra", manifiesta.