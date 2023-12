Cuál es la película que protagoniza Ben Stiller, llegó a Netflix y te dejará pensando con su final

Nos referimos a La increíble vida de Walter Mitty o (The Secret Life of Walter Mitty) en inglés, un film que recibió varias nominaciones y premios en diferentes festivales de cine. El motivador guion pochoclero es una de las joyas del catálogo, tiene una duración de 1 hora y 55 minutos y está basado en el relato corto de James Thurber, con una versión anterior de 1947.

La cuota interesante del film es cómo el personaje principal encuentra un tono equilibrado entre la comedia y el drama, centrado en los delirios ficticios de Walter y ofreciendo una agudeza sutil y humana. Sin embargo, también trata asuntos más profundos, como el fin de la prensa impresa y la búsqueda individual de desarrollo interior.

La producción, se centra en un personaje icónico de la cultura norteamericana y se destaca por su tono sencillo. No es un libreto rebuscado y su tono mágico radica en cómo el protagonista transita los problemas individuales a través del universo de la imaginación.

Walter Mitty, caracterizado por Stiller, es un hombre introvertido y retraído, que está a cargo de los negativos fotográficos de la firma editorial Life. Enamorado de manera profunda y secreta de su colega (Kristen Wiig), encuentra “hogar” en su ilusión imaginativa, donde se convierte en el épico y valiente héroe que en la vida real no puede ser.

La trama toma un giro imprevisto cuando la revista Life se digitaliza, advirtiendo dejar a muchos trabajadores sin empleo. Es aquí cuando el caricaturesco personaje se involucra en una idílica misión para encontrar un negativo perdido.

La reseña oficial reza: "El tímido editor de fotografía Walter Mitty siempre sueña despierto para escapar de su tediosa vida. Hasta que una aventura real le demuestra que ser héroe no es tarea fácil".

Embed - The Secret Life of Walter Mitty Official Trailer #1 (2013) - Ben Stiller Movie HD