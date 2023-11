Cuál es la inspiradora serie de cocina que es tendencia en Netflix con solo 8 capítulos

Netflix no deja de sumar producciones de todo el mundo, claves en el gran éxito que tiene año tras año . Ya no sólo los k-dramas se ubican en los primeros lugares del Top 10 semanal sino que también lo hacen los guiones turcos, los films japoneses y las miniseries españolas, mexicanas, inglesas y alemanas.

A su mano derecha y devota segunda chef le toca la misión de conservar la cocina del preciado espacio gastronómico y el devenir del tan apreciado lugar donde la magia de los sabores sucede.

El reemplazo del chef chico

Si te interesa el mundo musical de la producción oriunda del país asiático, te contamos que algunas de las canciones que componen el soundtrack de “El Reemplazo del Chef Chico” son las siguientes: Till The Morning Comes (Interpretada por Leanne & Naara), Solfeggio in C Minor (Interpretada por Eugen Cicero), Evergreen (Interpretada por Leanne & Naara)

La serie fue creada por Antoinette Jadaone, dirigida por Dan Villegas y está disponible en Netflix en Latinoamérica y Estados Unidos desde el viernes 24 de noviembre de 2023. Tiene una duración de 8 deliciosos capítulos para que te acomodes en el sillón y le des Play a la culinaria travesía.

Sinopsis de El Reemplazo del Chef Chico, la serie filipina que es tendencia en Netflix

"Cuando el chef de un refinado restaurante filipino queda en coma, su devota segunda chef tiene que salvar la cocina y el futuro del lugar", reza la sinopsis oficial de Netflix.

Tráiler de El Reemplazo del Chef Chico

Reparto de El Reemplazo del Chef Chico