Cómo son los tops que Luciana Salazar usa para entrenar y marcan la moda deportiva

La modelo es una fanática del deporte y, como no podía ser de otra manera, cada vez que sube un video entrenando marca tendencia con su outfit. Repasamos sus mejores conjuntos.

Luciana Salazar no pierde su estilo ni aún entrenando

Luciana Salazar nuevamente marcó tendencia con su look al vestir un top deportivo con el que sorprendió a sus seguidores . En esta nota repasaremos otros conjuntos que usó en otras ocasiones donde se mostró realizando deporte frente a sus millones de fans, quienes suelen reaccionar dejando sus elogios ante cada uno de sus looks.

La modelo es una fanática de este tipo de prendas, además de realizar ejercicio de manera cotidiana. Es común ver en su perfil fotos con sus outfits en cada uno de los entrenamientos que comparte con sus millones de fans. La influencer, que llama la atención en cada oportunidad con sus looks, vistió en uno de sus videos un top muy audaz que incluyó un diseño gris con manchas negras

Luciana Salazar top deportivo instagram

En otra foto, la modelo eligió un top también gris con una calza negra. Con una selfie frente a un espejo, mostró los detalles de un conjunto deportivo cargado de glamour y fiel a su estilo. Con el pelo suelto peinado para un costado y sin maquillaje, sorprendió a sus seguidores que le dejaron numerosos "me gusta" y comentarios elogiando su look.

Luciana Salazar top deportivo instagram

Finalmente, en una de las fotos que tiene en su perfil se la puede ver vistiendo un outfit deportivo celeste. Este conjunto contó con un top escotado con cut out. Además, este diseño incluyó una capucha del mismo tono que se la colocó sober su cabeza, combinando esta prenda con un pantalón azul oscuro. Nuevamente recibió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y felicitaron su estilo.

Luciana Salazar top deportivo Instagram

Camila Homs se mostró disfrutando de las playas de Miami Beach vistiendo una microbikini celeste y marcó tendencia. La modelo eligió un diseño en tono turquesa con corpiño anudado en el cuello, demostrando que está atenta a las novedadaes fashionistas y vistiendo uno de los conjuntos más usados por las famosas en este comienzo del año. En sus redes sociales sus seguidores dejaron miles de "me gusta" elogiando su look.

La influencer se escapó del frío de Buenos Aires y viajó a Miami Beach, Estados Unidos, en donde deslumbró con sus looks a orillas de la mar. La modelo marcó tendencia al usar un traje de baño de dos piezas color celeste que contó con un corpiño triangular simple, detalles de frunces y anudado en la espalda, mientras que para la parte inferior optó por una bombacha colaless diminuta.

Camila Homs microbikini celeste Instagram

En la publicación, en donde además mostró otros momentos de su viaje, posó recostada sobre una reposera y en el agua, junto con otros modelos de trajes de baño. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios, elogiando su look y confirmando que es una de las más grandes referencias de la moda en nuestro país.