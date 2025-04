Niños con TDAH:  la importancia de un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado

La licenciada en psicología Natalia Machado Maciel detalló a C5N que "se habla de trastorno del neurodesarrollo porque afecta el desarrollo neurológico y se da en los primeros años, afectando el funcionamiento en varias áreas de inserción del individuo (social, personal, académico y en el caso de los adultos también en lo laboral)".

La especialista en terapia cognitivo conductual agregó que "pueden significar una afectación en una o más de estas áreas cognitivas, como atención, memoria, percepción, lenguaje, interacción social, etc.".

Recientemente Amalia Granata contó la realidad que tuvo que asumir con su hijo Roque, de 8 años, que tiene TDAH y dislexia. “Acepté que a Roque algo le pasaba”, confesó. La diputada santafesina destacó que el menor lo manifestó "con agresión, con empujones, con romper hojas”.

Niños con TDAH: síntomas y diagnóstico

Hay tres síntomas que caracterizan al TDAH: inatención, hiperactividad y impulsividad. Si bien este comportamiento es muy común en todos los niños, la diferencia radica en que a medida que crecen van disminuyendo, en cambio "en los niños con TDAH esto no sucede así", destacó la profesional.

Para distinguir si un niño padece de este trastorno, se tiene en cuenta la cantidad e intensidad de los síntomas, la duración en el tiempo, si aparecen o no aparecen en determinadas situaciones. Estas conductas son mucho más intensas de lo esperable para su edad, deben manifestarse en más de un lugar (casa, escuela, club), duran más de seis meses y traen como consecuencia dificultades en la adaptación social, escolar y a nivel familiar.

El diagnóstico se realiza con un equipo multidisciplinario con conocimientos sobre el TDAH. Se realizan diferentes pruebas, entrevistas a los padres, observación del niño, cuestionarios que pueden aportar los integrantes del equipo educativo y toda la información acerca de antecedentes médicos y desarrollo madurativo que pueda ser complementaria.

El diagnostico es clínico, o sea se realiza mediante entrevistas, evaluaciones, información de la escuela, etc; mientras que los exámenes físicos y pruebas complementarias sirven para descartar otras causas distintas del TDAH o para apoyar las sospechas del mismo.

"Las causas son multifactoriales, pero la principal es genética. Si un padre o madre tiene TDAH multiplica por 8 las probabilidades d que su hijo tenga el mismo trastorno".

Entre los criterios establecidos se utiliza el DSM-5. Es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que se utiliza mundialmente para diagnosticar y clasificar los trastornos. Según estos pautas, existen tres tipos de TDAH según cual sea el síntoma predominante: predominio del déficit de atención, predominio de la impulsividad-hiperactividad y tipo de combinado donde ambos síntomas predominan por igual.

En general es dos veces más común en varones que en mujeres, particularmente el de tipo con predominio de la impulsividad-hiperactividad. "El que predomina es el déficit de atención igual de probable en ambos sexos", según Machado Maciel.

Niños con TDAH: causas neurológicas y tratamientos

El TDAH se suele dar en conjunto con el trastorno oposicionista desafiante o el trastorno de conducta pero hay causas neurológicas bien establecidas que van más allá de simplemente una “mala conducta”. Tiene que ver con las regiones cerebrales afectadas que se pudieron observar en estudios con neuroimágenes.

Afecta a la hora de planificar una acción, evitar las distracciones que generan los estímulos irrelevantes. Influye en el área cerebral encargada del control de los impulsos, el manejo de las emociones.

Las personas con TDAH tienen dificultades para controlar sus emociones, lo que se conoce como desregulación emocional y que puede manifestarse como irritabilidad, mal genio, sobreexcitación, sensibilidad al rechazo, impulsividad y cambios de humor, y se ofenden o les duele la crítica.

El tratamiento es multimodal, ya que implica a diferentes profesionales, profesores, padres y al mismo paciente. Se recomienda terapia con orientación cognitivo conductual, desde lo pedagógico manejo conductual y apoyo escolar, intervenciones familiares desde la psicoeducación y entrenamiento a los padres. En cuanto al tratamiento farmacológico (se utiliza habitualmente metilfenidato, que tiene el efecto de incrementar los niveles de dopamina y noradrenalina para compensar ese déficit que suele haber en los casos de TDAH). Quien dirige todo el tratamiento suele ser un neurólogo o psiquiatra especializado en el trastorno.

Niños con TDAH: qué es el CUD y cuándo solicitarlo

El CUD o Certificado Único de Discapacidad se tramita ante el Gobierno porteño con una serie de requisitos. Los especialistas, ya sea el neurólogo o el psiquiatra deben completar informes donde conste el diagnóstico y sus características. Hay que pedir un turno en el CGP más cercano y entregar la documentación para que lo citen para la evaluación de la junta médica, que es la que va a emitir o no el certificado.

Hay familias que deciden no solicitarlo por no "estigmatizar" a su hijo con un papel que dice que su hijo es "discapacitado". Sin embargo, es necesario para el acceso a todas las prestaciones que se requieren tanto para la integración escolar como para el tratamiento (psicóloga, psicopedagoga, acompañante, medicación).

La licenciada en psicopedagogía Lorena Giovanaz destacó a C5N: "Esto no es obligatorio, pero en estos casos, la familia deberá costear los tratamientos por cuenta propia. El CUD no es para toda la vida, sino que se puede no renovar". Hay padres que deciden no sacarlo, costear los tratamientos solos, o esperar, precisamente por temor o prejuicios por el supuesto “estigma” del menor.

El desafío de una inclusión educativa

Cuanto se tiene el diagnóstico de TDAH, la escuela acciona junto a los padres para que el niño tenga un acompañamiento en la escuela. Esto se da a través de una maestra integradora, una APND (Acompañante Personal No Docente) para incorporar los temas en la cursada diaria, o un Acompañante Terapéutico, conocido como AT.

Giovanaz trata diariamente con menores con trastornos del neurodesarrollo. Ayuda a las familias a completar las planillas, tiene comunicación con las acompañantes de estos chicos con TDAH, y convive con las historias de los niños desanimados, o "perdidos en la clase". También guía a los padres desanimados, cansados, por las carencias del sistema educativo para una verdadera inclusión.

"Desafortunadamente, el docente no tiene estrategias para el abordaje de estos casos, no porque no quiera sino que no está dentro de su capacitación profesional. Acá es donde se choca el derecho del niño a una educación regular con adaptaciones y servicios escolares, y el ajuste en materia de discapacidad", enfatizó la terapeuta.

Sin fondos para las personas con discapacidad

Los recortes de Javier Milei a sectores sensibles como las personas con discapacidad hacen más dura esta realidad. Los profesionales que trabajan en la escuela, en un consultorio, o en una terapia son fundamentales para que el niño ejerza avance en su integración escolar pero se les paga mal y tarde.

En este marco de desprotección, el martes 23 de abril desde las 11 habrá una movilización frente al Congreso bajo la consigna “Discapacidad en emergencia”. Las familias y trabajadores del sector denunciarán públicamente, una vez más, el congelamiento de aranceles desde julio de 2024, la demora en autorizaciones de tratamientos y la falta de altas en el programa Incluir Salud.