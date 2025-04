La severa decisión que tomó Telefe con Martín Ku luego de que promocione una polémica oferta laboral

Sin embargo, esta versión no fue suficiente para Telefe que, en las últimas horas, decidió sacar al 'Chino' del programa de streaming que conducía en las redes del canal.

Streaming Martín Ku

"Me dicen del canal que al Chino de Gran Hermano que hacía el streaming relacionado con un programa de los viernes lo echaron el lunes. Terminó su relación con Telefe", sostuvo Paula Varela en Intrusos, en referencia al ciclo donde el exparticipante reaccionaba al vivo del canal conducido por Robertito Funes Ugarte.

En ese momento, Andrea Taboada aclaró la información a la que accedió: "A mi lo que me dicen del área de prensa de Telefe no es la palabra 'echaron'. Lo desvinculamos hasta que veamos qué hacemos".

Entonces, Adrián Pallares salió a contradecir lo dicho por sus compañeras y reveló: "Lo fuimos a buscar al pibe y no puede hablar. Entonces su vínculo con Telefe de alguna manera sigue. Está suspendido, frizado, asustado".

"No tiene más contrato con Telefe. No puede hablar, no respetaron las cláusulas de contrato. Por eso, no los dejan hablar. Pero está echado", sentenció Varela luego de leer un mensaje de un directivo del canal.