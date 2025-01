Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, fue dado de alta tras sufrir un ACV

En tal sentido, la banda musical expuso su gratitud hacia sus seguidores por el respaldo. "Gracias por estar presentes en cada momento, por sus mensajes y su energía incondicional. Sus buenos deseos han sido clave en este proceso y nos siguen llenando de fuerza. ¡Gracias por ser parte de esta increíble historia!", expresó.

El cantante, que tiene 72 años, ingresó al establecimiento médico después de que sufriera un ACV isquémico. No es la primera vez que Deicas sufrió un episodio de estas características, debido a que también le ocurrió en 1998. "Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden", contó en una entrevista.

"No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar", señaló.