Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, sufrió un ACV: los detalles de su estado de salud

Agrega también que “con control multidisciplinario, tratamiento farmacológico y monitoreo estricto en Unidad de Terapia Intensiva, evoluciona en horas con mejoría de su déficit neurológico, encontrándose actualmente lúcido estable hemodinámicamente en compañía de su familia”.

Por ese motivo, los integrantes de la banda Los Palmeras debieron prolongar sus vacaciones, ya que este viernes retomarían su trabajo y se iban a presentar en distintos festivales del país. Pero se bajarán de los próximos shows para que Deicas pueda recuperarse.

No es la primera vez que el artista sufre un ACV, ya que le pasó en 1998 y lo contó en una entrevista en el pasado: “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”.

Y había agregado: “No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”.