Bruce Willis reapareció en redes sociales y emocionó a todos: "Esto es..."

Pero eso no fue lo único, sino que se mostró agradecida por estar con él: "Me doy 30 minutos para pensar en el '¿por qué él, por qué nosotros?', para sentir la ira y el dolor. Luego me sacudo todo eso y vuelvo a lo que es. Y lo que es… Es amor incondicional. Me siento bendecida por saberlo, y es por él. Lo haría todo una y otra vez en un abrir y cerrar de ojos". De esta manera, no se mostró ni un poco arrepentida de haber comenzado una relación amorosa.

