Axel Kicillof le envió un claro mensaje al peronismo: "El único adversario que tenemos es Milei"

Luego de llamar a conformar un gran frente bonaerense "por la salud, la educación, la seguridad, la producción y el trabajo" de cara a las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre , le bajó el tono a las discusiones dentro del peronismo y, luego de apuntar contra el Presidente, sostuvo que el contrincante a vencer " está afuera, no está adentro ".

"Esto no es un modelo novedoso, nuevo y original. El que se está llevando adelante no es ni liberal libertario, ni anarcocapitalista, ni austríaco. "Hay que decirlo con todas las letras para que se entienda: el modelo de Milei es la continuidad de Martínez de Hoz, es la continuidad de Domingo Felipe Cavallo, es la continuidad de la política de Macri", sentenció.

"No podemos perder el tiempo, no podemos distraernos. Tenemos una misión: ir a buscar a los decepcionados y pensar qué podemos hacer para explicar, convencer y sumar. Tenemos una tarea y empieza hoy", señaló ante más de 40.000 personas en el camping del gremio UPCN en la localidad de Los Hornos, perteneciente al partido de La Plata.

En esa línea, advirtió: "Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que no entre a la Provincia de Buenos Aires". "Tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra, que acá hay otro camino", indicó.

"La casta festeja, brinda y aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre"

Kicillof cuestionó las políticas de recorte y ajuste que lleva adelante el Gobierno, en especial contra los jubilados y en perjuicio de la obra pública, y cuestionó el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La motosierra no era para la casta. El 81% del recorte fue para los jubilados, para la obra pública, en las tarifas, en las universidades, en la cultura y para las provincias. La motosierra era para el pueblo, para la gente. La casta festeja, brinda y aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre", señaló Kicillof.

"Este modelo solo cierra con deuda: lo vimos suplicar un nuevo préstamo del FMI. Nunca el FMI trajo buenas noticias a la Argentina. En su momento fue Braden o Perón; hoy es FMI o pueblo. Lo único que anda en este modelo es la especulación financiera. Ahí va lo que le falta al jubilado, al laburante. No es un problema de ajuste para todos. Es mentira que no hay plata: para la timba financiera siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia. Le sacan al pueblo para darles a las corporaciones. Es dependencia y es saqueo", sentenció el gobernador.