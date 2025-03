El difícil momento que vivió Juan Pablo, de Gran Hermano: "Me lo imaginaba"

El participante de Gran Hermano Juan Pablo "Devi" de Vigili recibió una respuesta que esperaba hace tiempo y que fue revelada por su familia: "Fuerte. Me lo imaginaba" , aseguró.

Agregó: "Hay dos. Voy a empezar por la segunda, que es ‘orgullosos. Pero la primera palabra que ellos eligen para vos es ‘soltero’", dijo el conductor en medio de un gran silencio.

"Fuerte. Me lo imaginaba igual. Fue algo que intuía", fue lo único que pudo articular el arquitecto, cuando empezó a lagrimear. El emprendedor tuvo un preaviso del estado de su pareja, Silvana, cuando en la dinámica de Congelados en la que los participantes deben quedarse inmóviles cuando un ser querido entra a la casa, ella le envió un frío mensaje.

Embed

Devi de Gran Hermano: "Me pone feliz que estén orgullosos de mi"

Devi destacó una parte del mensaje de su familia: "Me pone feliz que me digan que están orgullosos, porque siento que estoy volviendo a ser quien siempre fui. Me perdí un tiempo, pero ahora veo que tengo buena respuesta de los chicos que están acá, los siento como una familia".

Además, se abrió con los compañeros y reflexionó: "Lo hablé con Eugenia en una charla muy larga que tuvimos una noche. Quien no quiere estar en una etapa tan importante de mi vida no lo merece. Igual está todo más que bien, es una gran persona".