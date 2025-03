Juan Pablo de Gran Hermano no se rinde con su exnovia y le envió un mensaje: "Ojalá recapacite..."

Por eso, Juan Pablo expresó: "Ojalá recapacite, es muy reversible. Si se equivoca y no lo ve... No sé, no sé qué pasó. O si se mando alguna, no hay vuelta atrás. Creí que era ella quien me iba a acompañar en mis aventuras". Así, el correntino rompió los corazones de los televidentes una vez más y volvió a dejar en claro cuanto la sigue queriendo.

Vale recordar que Juan Pablo aceptó la ruptura de su novia recién durante el ingreso de Santiago del Moro con mensajes de la familia, donde la palabra "Soltero" terminó por decretar algo que venía siendo negado por Devi. Todo esto terminó por quebrar al correntino, quien no pudo contener las lágrimas y rápidamente recibió el cariño de sus hermanitos.

