La Fundación Pensar advirtió sobre el aumento del desempleo y el derrumbe de los salarios y las jubilaciones

La Fundación Pensar lanzó su informe mensual titulado “Dr. Jekyll y Mr. Hyde” , con un análisis sobre los efectos del programa económico del gobierno de La Libertad Avanza a un año y medio de su implementación. La nueva edición incluye una editorial de la presidenta de Pensar, María Eugenia Vidal , y notas de opinión de Mora Jozami , directora de Casa Tres, Martín Maquieyra , diputado nacional, y Waldo Wolff , ex vicepresidente de la DAIA.

Además, en el balance entre los ganadores y perdedores del programa económico, Vidal sostiene: "Entre los perdedores están las actividades que generan más empleo en nuestro país, como la industria y la construcción. No es sorpresa que el desempleo haya subido al 7,9% en el primer trimestre de 2025, ni que la tasa de informalidad alcance el 42%".

De acuerdo al salario, este cayó 6% en términos reales y los más golpeados siguen siendo los jubilados y los sectores más vulnerables: "Todos somos un poco más pobres. Y algunos quedaron peor parados. Los jubilados, por ejemplo, cuyo ingreso acumula una caída de 4,7% desde diciembre de 2023, momento en que ya estaban deprimidos", enfatizó Vidal.

La diputada remarcó la urgencia de discutir el presupuesto nacional: "Podemos entender que por la emergencia, en el primer año de gobierno, no se haya tratado. Pero ya no hay excusas para que, respetando el equilibrio fiscal, se trate el presupuesto. El problema de asignar recursos escasos se resuelve con el presupuesto, no con parches".

Finalmente, convocó a un debate honesto sobre el rumbo del país: "Los sacrificios que se hicieron fueron necesarios para estabilizar la economía. Pero entendamos que hay situaciones que resultan insostenibles en el tiempo y necesitan respuestas. Esas respuestas son posibles si logramos salir de los dilemas imposibles que a veces vemos planteados".